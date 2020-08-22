Студенты и сотрудники Гродненского универа требуют признать выборы недействительными

Источник материала: АФН

Студенты, выпускники и сотрудники Гродненского университета имени Янки Купалы опубликовали коллективное обращение к властям.

Подписанты требуют привлечь к ответственности нарушивших закон сотрудников правоохранительных органов, освободить всех политзаключенных, признать выборы недействительными, а также привлечь к ответственности лиц, причастных к фальсификации выборов.

Действия правоохранительных органов в обращении прямо названы «нечеловеческими». «Мы хотим жить в стране, где выборы проходят честно... где милиция обеспечивает безопасность граждан, а не угрожает их жизни и здоровью», — заявляют подписанты. Всего в данный момент под обращением подписалось более 2100 человек.