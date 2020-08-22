Под Солигорском в поле сгорело 40 тонн соломы

Пожар, в результате которого одному из сельхозпредприятий Солигорщины был причинен материальный ущерб, произошел накануне вечером.

По информации МЧС, в поле ОАО «Горняк» (рядом с поселком Хвалево) загорелась скирда, в которой находилось 40 тонн соломы в рулонах.