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Лукашенко поручил защитить «западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно»

22.08.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко сегодня в роли главнокомандующего отправился на военный полигон под Гродно. Там он заслушал доклад министра обороны Хренина и высказался о «цветных революциях», с которыми руководству республики «все понятно».

«Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор», — цитирует БЕЛТА Александра Лукашенко.

Тот поручил министру обороны предпринять все усилия и самые жесткие меры, чтобы «защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно».

Лукашенко считает, что именно через западную границу произойдет вторжение войск НАТО, «чтобы затащить сюда якобы нового президента».

«Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест», — считает Александр Лукашенко.

 
Теги: Гродно
 
 
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Александр Лукашенко сегодня в роли главнокомандующего отправился на военный полигон под Гродно. Там он заслушал доклад министра обороны Хренина и высказался о...
 
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