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Заместитель госсекретаря США Стивен Биган встретиться с Тихановской

22.08.2020 12:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стивен Биган планирует посетить Россию и Литву для обсуждения ситуации в Беларуси.

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган встретиться с Тихановской
Фото: REUTERS/KIM HONG-J
Заместитель госсекретаря США Стивен Биган встретиться с Тихановской
Стивен Биган планирует посетить Россию и Литву для обсуждения ситуации в Беларуси. Об этом сообщает sobesednik.ru со ссылкой на Reuters. 



По их данным, в ближайшие дни Биган отправится с визитом в Москву, а позже посетит Вильнюс, где находится бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.
 
 
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Стивен Биган планирует посетить Россию и Литву для обсуждения ситуации в Беларуси.
 
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