Установлен новый мировой рекорд скорости интернета

Источник материала: ОНТ

Побит новый мировой рекорд по скорости интернета. Об этом передает издание New Atlas .

Инженеры из Великобритании и Японии University College London, которые представляют компании Xtera и KDDI Research, сообщили о новом установленном мировом рекорде скорости интернета - 178 Тб/сек. Такая скорость позволяет, например, за одну секунду загрузить всю видеотеку Netflix.

Сигнал с частотой 16,9 ТГц передает исключительно новая технология, что намного увеличивает пропускную способность оптико-волоконного кабеля. Специалисты сообщают, что для получения рекордных скоростей подходят уже существующие кабели – нужны лишь обновленные усилители через каждые 100 километров кабеля.

В данный момент же максимальная скорость интернета, доступная обычному человеку - 10 Гб/сек. На такой скорости пользоваться интернетом могут лишь некоторые жители США, Японии и Новой Зеландии.





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