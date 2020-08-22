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Установлен новый мировой рекорд скорости интернета

22.08.2020 11:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Установлен новый мировой рекорд скорости интернета

Побит новый мировой рекорд по скорости интернета. Об этом передает издание New Atlas.

Инженеры из Великобритании и Японии University College London, которые представляют компании Xtera и KDDI Research, сообщили о новом установленном мировом рекорде скорости интернета - 178 Тб/сек. Такая скорость позволяет, например, за одну секунду загрузить всю видеотеку Netflix.

Сигнал с частотой 16,9 ТГц передает исключительно новая технология, что намного увеличивает пропускную способность оптико-волоконного кабеля. Специалисты сообщают, что для получения рекордных скоростей подходят уже существующие кабели – нужны лишь обновленные усилители через каждые 100 километров кабеля.

В данный момент же максимальная скорость интернета, доступная обычному человеку - 10 Гб/сек. На такой скорости пользоваться интернетом могут лишь некоторые жители США, Японии и Новой Зеландии.


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Побит новый мировой рекорд по скорости интернета. Об этом передает издание New Atlas. Инженеры из Великобритании и Японии University College London, которые представляют компании...
 
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