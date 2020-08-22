Лукашенко шантажирует бастующих шахтеров, что заменит их украинцами. Но те ответили, что даже не подумают

Источник материала: KYKY

Вчера бывший президент Лукашенко очень много говорил, в том числе, о бастующих беларусах. Если кратко, посыл его был такой: не хотите – не работайте, незаменимых нет. А специалистов хороших и в соседних странах хватает.

Лукашенко рассказал , что это по его просьбе на госТВ уже работают россияне, вместо бастующих беларусов. А заодно, видимо, решил припугнуть шахтеров, которые сейчас устраивают одни из самых мощных забастовок (из-за чего уже который день пропадают сотрудники «Беларуськалия» и потом находятся в КГБ или РУВД).



«Что вы бастуете? Хорошо, бастуете – ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске две тысячи человек хотят работать на «Беларуськалии». Они придут. Не они придут – во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море – безработных», – заявил бывший президент.

Лукашенко промахнулся. Ответ украинцев

Реакция на слова бывшего президента последовала незамедлительно. Ответ ему записал глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец – он сказал, что украинские шахтеры являются безработными. Более того, работы так много, что и на украинских шахтах людей не всегда хватает.

«Шахтеры – одна из самых солидарных каст в мире. И никто не собирается ехать в Беларусь и выступать в роли штрейкбрехеров», – сказал Волынец. И решил поддержать беларусов: «Мы не раз в Украине оказывались в трудном положении, но добились права свободно выходить на забастовки, на митинги, у нас свободные выборы. Желаем и вам добиться соблюдения ваших прав и свобод».