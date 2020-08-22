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Лукашенко шантажирует бастующих шахтеров, что заменит их украинцами. Но те ответили, что даже не подумают
Источник материала: KYKY>
Вчера бывший президент Лукашенко очень много говорил, в том числе, о бастующих беларусах. Если кратко, посыл его был такой: не хотите – не работайте, незаменимых нет. А специалистов хороших и в соседних странах хватает.
Лукашенко
Лукашенко промахнулся. Ответ украинцев
Реакция на слова бывшего президента последовала незамедлительно. Ответ ему записал глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец – он сказал, что украинские шахтеры являются безработными. Более того, работы так много, что и на украинских шахтах людей не всегда хватает.
«Шахтеры – одна из самых солидарных каст в мире. И никто не собирается ехать в Беларусь и выступать в роли штрейкбрехеров», – сказал Волынец. И решил поддержать беларусов: «Мы не раз в Украине оказывались в трудном положении, но добились права свободно выходить на забастовки, на митинги, у нас свободные выборы. Желаем и вам добиться соблюдения ваших прав и свобод».
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Лукашенко шантажирует бастующих шахтеров, что заменит их украинцами. Но те ответили, что даже не подумают
Вчера бывший президент Лукашенко очень много говорил, в том числе, о бастующих беларусах. Если кратко, посыл его был такой: не хотите – не работайте, незаменимых...
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