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Мингорисполком спустя трое суток отключил новую круглосуточную горячую линию

22.08.2020 12:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всего трое суток проработала круглосуточная горячая линия Мингорисполкома. Ее запустили 18 августа для оперативного решения «проблемных вопросов, связанных с жизнедеятельностью города». Но в пятницу 21 августа телеграм-канал «Минск.Официально» сообщил, что линию отключают.

В пятницу 21 августа горячая линия принимала звонки до 20.00, после чего прекратила свою работу.

«Организовали ее в связи с озабоченностью минчан общественно-политической обстановкой в городе. Однако, как показал анализ поступивших обращений, людей волнуют простые житейские проблемы: благоустройство и уборка дворовой территории, ремонт подъездов, работа лифтов, состояние пешеходных дорожек и дорог. За три дня работы принято 219 звонков, из которых 67% касались вопросов ЖКХ, остальные — текущей ситуации в столице», — отмечает «Минск.Официально».

Часть вопросов уже разрешили. Это нарекания горожан на отсутствие уборки в подъездах, неисправность освещения в подъездах.
 
Теги: Минск
 
 
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Всего трое суток проработала круглосуточная горячая линия Мингорисполкома. Ее запустили 18 августа для оперативного решения «проблемных вопросов, связанных с...
 
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