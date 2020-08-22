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Президент прибыл на военный полигон под Гродно
Источник материала: ОНТГродно" class="one-news__figure-img">
Глава белорусского государства Александр Лукашенко прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, расположенной под Гродно. Об этом
Планируется, что Александру Лукашенко доложат о комплексном тактическом учении со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении.
Президент побывает в районе сосредоточения 52-го танкового батальона, в пункте управления ракетного дивизиона и реактивного дивизиона. Он заслушает доклад об обстановке и задачах, которые выполняются.
После этого глава государства намерен посетить пункт постоянной дислокации бригады.
Фото «Пул певрого»
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Глава белорусского государства Александр Лукашенко прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, расположенной под Гродно. Об этом...
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