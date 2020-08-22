Президент прибыл на военный полигон под Гродно

Источник материала: ОНТ

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Глава белорусского государства Александр Лукашенко прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, расположенной под Гродно. Об этом сообщает БЕЛТА.

Планируется, что Александру Лукашенко доложат о комплексном тактическом учении со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении.

Президент побывает в районе сосредоточения 52-го танкового батальона, в пункте управления ракетного дивизиона и реактивного дивизиона. Он заслушает доклад об обстановке и задачах, которые выполняются.

После этого глава государства намерен посетить пункт постоянной дислокации бригады.

Фото «Пул певрого»

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