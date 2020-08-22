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Замгоссекретаря США встретится в Литве с Тихановской

22.08.2020 12:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Замгоссекретаря США Стивен Биган планирует в ближайшее время посетить Россию и Литву для переговоров по Беларуси.

Как сообщает Reuters со ссылкой на два источника, которые в теме, США ищут возможность мирного урегулирования избирательного кризиса в этой стране таким способом, который позволит предотвратить вмешательство России.

Отвечая на вопрос о запланированной поездке Бигана, представитель госдепартамента сказал, что «в настоящее время нет никаких поездок».

Один источник, бывший старший сотрудник США, на условиях анонимности сказал, что Биган должен был в ближайшие дни уехать в Москву и столицу Литвы Вильнюс, где нашла убежище кандидат от белорусской оппозиции Светлана Цихановская после того, как Лукашенко начал репрессии.

Второй источник сказал, что Биган будет стремиться предотвратить дальнейшее насилие в Беларуси или вмешательство России.

«Я предполагаю, что администрация пытается отговорить Москву либо от вмешательства, либо от использования своего влияния на Лукашенко, чтобы побудить его к (более) жестоким репрессиям», - сказал второй источник на условиях анонимности.

 
 
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Замгоссекретаря США Стивен Биган планирует в ближайшее время посетить Россию и Литву для переговоров по Беларуси.
 
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