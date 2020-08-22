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Лукашенко: все идет по плану цветных революций, но с использованием внешнего фактора

22.08.2020 12:05 — Разное |  
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Лукашенко: все идет по плану цветных революций, но с использованием внешнего фактора

В отношении Беларуси используется сценарий цветных революций, только в этот раз используется внешний фактор. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения военного полигона под Гродно. Слова президента передает БЕЛТА.

Глава Минобороны Виктор Хренин, находясь на полигоне 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, доложил президенту о замысле комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении, складывающейся обстановке возле границ страны.

Белорусский президент поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием приложить все усилия для защиты «западной жемчужины Беларуси с центром в Гродно».

С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны", - подчеркнул Президент

 

 

Фото БЕЛТА


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Теги: Гродно
 
 
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В отношении Беларуси используется сценарий цветных революций, только в этот раз используется внешний фактор. Об этом Александр Лукашенко заявил во время...
 
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