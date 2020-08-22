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Лукашенко: все идет по плану цветных революций, но с использованием внешнего фактора
22.08.2020 12:05 — Разное |
В отношении Беларуси используется сценарий цветных революций, только в этот раз используется внешний фактор. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения военного полигона под Гродно. Слова президента
Глава Минобороны Виктор Хренин, находясь на полигоне 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, доложил президенту о замысле комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении, складывающейся обстановке возле границ страны.
Белорусский президент поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием приложить все усилия для защиты «западной жемчужины Беларуси с центром в Гродно».
С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны", - подчеркнул Президент
Фото БЕЛТА
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В отношении Беларуси используется сценарий цветных революций, только в этот раз используется внешний фактор. Об этом Александр Лукашенко заявил во время...
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