Алексея Навального вывезли в Германию

Источник материала: Onliner

Алексей Навальный утром 22 августа был доставлен в берлинский госпиталь Charite. Российского оппозиционера на специальном самолете вывезли из Омска, где он оказался с подозрением на острое отравление. Вместе с политиком в Германию прилетела и его жена Юлия.

В Омск за Навальным прилетели немецкие врачи. Они посчитали политика транспортабельным. Оплачивать его лечение в берлинской клинике, предположительно, будет кинопродюсер и основатель Cinema fоr Peace Яка Бизель.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального госпитализировали, подключили к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз и обстоятельства отравления Алексея Навального пока неизвестны.