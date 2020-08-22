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Алексея Навального вывезли в Германию
Источник материала: Onliner
Алексей Навальный утром 22 августа
В Омск за Навальным прилетели немецкие врачи. Они посчитали политика транспортабельным. Оплачивать его лечение в берлинской клинике, предположительно, будет кинопродюсер и основатель Cinema fоr Peace Яка Бизель.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального госпитализировали, подключили к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз и обстоятельства отравления Алексея Навального пока неизвестны.
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Алексей Навальный утром 22 августа был доставлен в берлинский госпиталь Charite. Российского оппозиционера на специальном самолете вывезли из Омска, где он оказался с...
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