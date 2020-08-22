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Алексея Навального вывезли в Германию

22.08.2020 12:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Алексей Навальный утром 22 августа был доставлен в берлинский госпиталь Charite. Российского оппозиционера на специальном самолете вывезли из Омска, где он оказался с подозрением на острое отравление. Вместе с политиком в Германию прилетела и его жена Юлия.

В Омск за Навальным прилетели немецкие врачи. Они посчитали политика транспортабельным. Оплачивать его лечение в берлинской клинике, предположительно, будет кинопродюсер и основатель Cinema fоr Peace Яка Бизель.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального госпитализировали, подключили к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз и обстоятельства отравления Алексея Навального пока неизвестны.

 
 
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Алексей Навальный утром 22 августа был доставлен в берлинский госпиталь Charite. Российского оппозиционера на специальном самолете вывезли из Омска, где он оказался с...
 
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