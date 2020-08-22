У кроссовера Volvo XC40 появилась новая гибридная версия со средним расходом 2,1 л на 100 км

Источник материала: Tut.by

Компания Volvo поделилась подробностями о новой гибридной модификации кроссовера XC40, получившей обозначение Recharge Plug-In Hybrid T4.





Как и топовая гибридная модификация XC40 Recharge Plug-In Hybrid T5, она располагает комбинацией 1,5-литрового трехцилиндрового бензинового турбомотора, 82-сильного электродвигателя и 7-ступенчатого «робота» с двумя сцеплениями. Но суммарная отдача у гибридного T4 ниже — 211 л.с. и 405 Нм крутящего момента против 262 л.с. и 425 Нм у бензоэлектрической T5.





Известно, что до 100 км/ч новая версия XC40 разгоняется за 8,5 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч (как и у всех новых моделей шведского бренда). Заряда батареи емкостью 10,7 кВтч по паспорту хватит на 51 км пробега в электрическом режиме, а заявленный средний расход топлива у гибридного «паркетника» — 2,1 л на 100 км.

Европейские дилеры уже начали прием заказов на XC40 Recharge Plug-In Hybrid T4 — в Германии цены начинаются от 47 670 евро. Напомним также, что топовой в ряду XC40 является полностью электрическая модификация Recharge с 408-сильной силовой установкой.