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Политолог: если лидерам ЕС есть что спросить о Беларуси, они звонят Путину
22.08.2020 13:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Таким образом собеседник Sputnik прокомментировал состоявшиеся на минувшей неделе телефонные переговоры лидеров стран ЕС и глав европейской дипломатии с президентом РФ
© Photo : Предоставлено Алексеем Мартыновым
"У западных лидеров нет контакта с белорусским лидером, поскольку многие годы политический Запад игнорировал и изолировался от официального Минска, поэтому если у западных лидеров сейчас появляются какие-либо предложения в адрес Лукашенко, им приходится звонить Путину", ― говорит Коньков.
В первую очередь, они (канцлер Германии
По итогам таких телефонных разговоров в официальных сообщениях делается акцент о том, что российский лидер в очередной раз напомнил о недопустимости попыток какого-то внешнего вмешательства в дела Беларуси, отмечает Коньков.
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Лидеры западных стран не хотят "рассориться с Россией по поводу Беларуси, потому что для Запада это будет себе дороже", кроме того, уже понятно, что в Беларуси...
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