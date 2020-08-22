Политолог: если лидерам ЕС есть что спросить о Беларуси, они звонят Путину

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Политолог: Западу "себе дороже" ссориться с Россией из-за Беларуси

Таким образом собеседник Sputnik прокомментировал состоявшиеся на минувшей неделе телефонные переговоры лидеров стран ЕС и глав европейской дипломатии с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым , касавшиеся белорусских событий.

"У западных лидеров нет контакта с белорусским лидером, поскольку многие годы политический Запад игнорировал и изолировался от официального Минска, поэтому если у западных лидеров сейчас появляются какие-либо предложения в адрес Лукашенко, им приходится звонить Путину", ― говорит Коньков.

В первую очередь, они (канцлер Германии Ангела Меркель , президент Франции Эмманюэль Макрон ― Sputnik) рассматривают российского лидера как посредника в отношении к белорусским событиям, а во-вторых, им важно обезопасить себя и не наступить "на украинские грабли" 2014 года, когда предупреждения России не были услышаны, рассуждает эксперт.

По итогам таких телефонных разговоров в официальных сообщениях делается акцент о том, что российский лидер в очередной раз напомнил о недопустимости попыток какого-то внешнего вмешательства в дела Беларуси, отмечает Коньков.

Массовые акции протеста начались в Беларуси вечером 9 августа сразу после подведения предварительных результатов выборов президента. По официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав больше 80% голосов. До 13 августа массовые протесты несогласных с результатами жестко подавлялись силовиками: они применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По официальным данным, за первые дни акций протеста были задержаны порядка 7 тысяч человек, несколько сотен пострадали .

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