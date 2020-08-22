Сванидзе: «Сейчас Лукашенко выглядит диктатором, который приходит в себя после первого нокдауна»













Эха Москвы. – Думали, что это нокаут. Но это нокдаун. ― Сейчас он (Лукашенко) выглядит диктатором, который понемножку приходит в себя после первого нокдауна, – сказал Сванидзе в эфире– Думали, что это нокаут. Но это нокдаун.





Я думаю, что в понедельник был шанс у протестантов взять власть. Они пока что этим шансом не воспользовались. Они замедлили темпы. Они потеряли инициативу, как мне кажется. Или теряют ее. Сейчас инициатива переходит к Лукашенко.





И поэтому сейчас очень большой шанс, на мой взгляд, что останется у власти в ближайшее время. Хотя уже говорил, что он политический труп. Я остаюсь при этом мнение. Стратегически он политический труп. У него никаких мечтаний о том, чтобы передать власть сыну Коле или остаться на несколько лет, я думаю, что это все из области иллюзий.





Но что он сейчас этот кризис может пережить – да, может. Надолго его хватит? – нет, надолго не хватит.