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Сванидзе: «Сейчас Лукашенко выглядит диктатором, который приходит в себя после первого нокдауна»
Источник материала: Партизан
Российский историк и журналист Николай Сванидзе считает, что даже если Александр Лукашенко сейчас удержит власть в своих руках, то «стратегически он политический труп».
― Сейчас он (Лукашенко) выглядит диктатором, который понемножку приходит в себя после первого нокдауна, – сказал Сванидзе в эфире
Я думаю, что в понедельник был шанс у протестантов взять власть. Они пока что этим шансом не воспользовались. Они замедлили темпы. Они потеряли инициативу, как мне кажется. Или теряют ее. Сейчас инициатива переходит к Лукашенко.
И поэтому сейчас очень большой шанс, на мой взгляд, что останется у власти в ближайшее время. Хотя уже говорил, что он политический труп. Я остаюсь при этом мнение. Стратегически он политический труп. У него никаких мечтаний о том, чтобы передать власть сыну Коле или остаться на несколько лет, я думаю, что это все из области иллюзий.
Но что он сейчас этот кризис может пережить – да, может. Надолго его хватит? – нет, надолго не хватит.
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Российский историк и журналист Николай Сванидзе считает, что даже если Александр Лукашенко сейчас удержит власть в своих руках, то «стратегически он политический...
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