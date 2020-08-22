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Сванидзе: «Сейчас Лукашенко выглядит диктатором, который приходит в себя после первого нокдауна»

22.08.2020 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский историк и журналист Николай Сванидзе считает, что даже если Александр Лукашенко сейчас удержит власть в своих руках, то «стратегически он политический труп».




― Сейчас он (Лукашенко) выглядит диктатором, который понемножку приходит в себя после первого нокдауна, – сказал Сванидзе в эфире Эха Москвы. – Думали, что это нокаут. Но это нокдаун.

Я думаю, что в понедельник был шанс у протестантов взять власть. Они пока что этим шансом не воспользовались. Они замедлили темпы. Они потеряли инициативу, как мне кажется. Или теряют ее. Сейчас инициатива переходит к Лукашенко.

И поэтому сейчас очень большой шанс, на мой взгляд, что останется у власти в ближайшее время. Хотя уже говорил, что он политический труп. Я остаюсь при этом мнение. Стратегически он политический труп. У него никаких мечтаний о том, чтобы передать власть сыну Коле или остаться на несколько лет, я думаю, что это все из области иллюзий.

Но что он сейчас этот кризис может пережить – да, может. Надолго его хватит? – нет, надолго не хватит. 
 
 
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Российский историк и журналист Николай Сванидзе считает, что даже если Александр Лукашенко сейчас удержит власть в своих руках, то «стратегически он политический...
 
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