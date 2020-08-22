«Мы не растили своих сыновей палачами». Эмоциональное письмо матери курсанта

— Опубликовать этот текст под своим именем и фамилией я не могу, поскольку боюсь за будущее своего ребенка — мой сын учится в академии МВД. Думаю, каждая мама меня поймет.





Это письмо — крик отчаяния. Последние дни я плачу не только от того, что у моего сына отобрали мечту служить народу… Я не могу найти себе места от тревоги, гнева, беспомощности, страха за каждого жителя страны. Поэтому хочу показать обратную сторону медали и обратиться ко всем родителям Беларуси (особенно к матерям курсантов).





Наших детей еще не привлекали к подавлению протестов. Многим из них, включая моего сына, удалось избежать также участия в митингах поддержки действующей власти. Но зло пришло не только в тысячи «гражданских» семей: наших мальчишек стригут под одну гребенку с преступниками. Честь мундира запятнана настолько, что форма МВД делает человека опасным в глазах мирного населения. Посмотрите, насколько меняются лица простых людей, когда рядом проходит милиция — даже у детей в глазах появляется ужас.





Каждый вечер я немею от страха — это же невыносимо! В любой момент любого парня и девушку могут покалечить неизвестные люди в форме и даже без нее. Конечно, уровень агрессии растет. Приди в мою семью горе, которое пережили матери пострадавших за эти дни, мне было бы безразлично, какую форму вижу перед собой. Наличия мундира стало достаточно, чтобы увидеть в человеке врага, измывавшегося над людьми.





Нас пугают девяностыми. Но такого не было в девяностые! То, что происходит сейчас, по моему мнению, бандитский беспредел. Гибнут и пропадают люди. Опубликованы не все свидетельства очевидцев, и не все пропавшие без вести вернулись домой — страшно представить, сколько подробностей нам еще предстоит узнать. Всё это происходит в центре Европы в XXI веке… Кажется, мы погрузились в бесконечный страшный сон, не имея шанса на пробуждение.





Липкий страх поселился в Беларуси не из-за протестующих — его посеяли те, кто был обязан защищать свободу, здоровье и честь мирного населения. Но как нам показывают эту историю чиновники? Вместо искренних извинений пострадавшим, принятия факта немотивированного насилия и наказания виновных мы слышим формальные отговорки. Что это, если не послание всем матерям и гражданам Беларуси: «Мы ни о чем не жалеем и при случае повторим». Вдумайтесь, как это страшно.









Несмотря на то, что всем известно: беспредел был, есть огромное количество свидетельств — видео, фото, показаний очевидцев и потерпевших — до сих пор не начато ни одного судебного процесса над представителями силовых структур. Насилие не наказывают — ощряют в высших эшелонах власти. Пытать, убивать и калечить — вот что такое безупречная служба? В такой стране мы будем вынуждены жить следующие пять лет?





Эта абсурдная ситуация противоречит не только гражданским, но и человеческим законам — и такое демонстративное пренебрежение может вылиться в страшную трагедию. Ведь все действия чиновников разжигают народный гнев. Я боюсь, что наступит момент, когда разбираться, кто преступник, а кто нет, разгневанная толпа не станет. Нарыв человеческого гнева прорвет, и нам, матерям, не хватит слез, чтобы оплакать своих детей.





Мы оказались втянуты в подлую игру. Поэтому, матери Беларуси, нужно объединяться, чтобы самим спасать своих детей — ведь никто не поможет, посмотрите, что происходит в стране. Неважно, где учится или работает ваш ребенок, наш материнский долг — приложить все усилия, чтобы сохранить детям не только жизнь и здоровье, но также чистую совесть и право считать себя человеком.





Мамы курсантов! Мы не растили своих сыновей палачами. Наши дети шли в академии, чтобы охранять страну и защищать покой народа. Именно народу они давали присягу. Но после окончания обучения сыновья будут обязаны работать в системе, которая, поверьте, сломает многих. Мы с вами не сможем смотреть в глаза соседям, ведь многие из них уже сейчас видят в людях в форме угрозу и врага. Представьте, что будет дальше.





Офицеры! На вас смотрят молодые парни, которые поверили вам. Они пошли по вашим стопам, мечтая, как вы, служить верой и правдой. Покажите пример мужества и помогите вернуть честь мундира. Вспомните, как вы мечтали приносить людям пользу. Пожалуйста, пока все еще поправимо, примите меры — помогите привлечь к ответственности виновных, добейтесь правосудия, не исполняйте преступные приказы. Ведь мы, матери, гордились вами настолько, что доверили вам своих детей.





Да, нам всем придется очень долго отмываться. С самых низов — начиная от сотрудников ЖЭСов, которые убирали скамейки, чтобы на них не могли сидеть независимые наблюдатели, заканчивая чиновниками высших уровней. Но сейчас не время плакать — нужно вспоминать общечеловеческие ценности и объединяться, чтобы получить возможность и дальше считать себя людьми.