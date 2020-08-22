Могилевские энергетики требуют честных выборов

В своем обращении энергетики осуждают нарушение прав граждан, не признают результаты выборов, а также настаивают на проведении честных выборов.





При всем возмущении энергетики подчеркивают, что останавливать свою работу они не собираются, так как от этого пострадают другие люди.





Работники предприятия в своем обращении изложили следующие требования:









Доступ к достоверной информации от СМИ;





Наказание силовиков, которые виновны в превышении служебных полномочий;





Освобождение мирных протестующих;





Признание голосования недействительным, а также проведение новых честных выборов.





Также в своем обращении энергетики просят не увольнять работников, которые участвовали в акциях протеста, а сам документ направить в Следственный комитет, Генпрокуратуру, Конституционный суд. Авторы обращения подчеркивают, что оно — личная позиция работников, а не позиция предприятия.