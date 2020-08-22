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Могилевские энергетики требуют честных выборов

22.08.2020 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около 160 сотрудников филиала «Могилевские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго» подписали обращение в горисполком.

В своем обращении энергетики осуждают нарушение прав граждан, не признают результаты выборов, а также настаивают на проведении честных выборов.

При всем возмущении энергетики подчеркивают, что останавливать свою работу они не собираются, так как от этого пострадают другие люди.

Работники предприятия в своем обращении изложили следующие требования:


Доступ к достоверной информации от СМИ;

Наказание силовиков, которые виновны в превышении служебных полномочий;

Освобождение мирных протестующих;

Признание голосования недействительным, а также проведение новых честных выборов.

Также в своем обращении энергетики просят не увольнять работников, которые участвовали в акциях протеста, а сам документ направить в Следственный комитет, Генпрокуратуру, Конституционный суд. Авторы обращения подчеркивают, что оно — личная позиция работников, а не позиция предприятия.
 
 
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Около 160 сотрудников филиала «Могилевские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго» подписали обращение в горисполком.
 
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