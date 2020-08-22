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Лукашенко считает, что НАТО поддерживает Тихановскую

22.08.2020 13:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко недвусмысленно намекнул, что Светлану Тихановскую (хоть он и не назвал ее имя) поддерживает Запад и НАТО.

Лукашенко считает, что НАТО поддерживает Тихановскую

В ходе своей поездки в Гродненскую область Лукашенко, как передает его пресс-служба, заявил, что оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе.

«Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента» [таким президентом многие называют Светлану Тихановскую], делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам», — рассказал он.

Лукашенко считает, что западные страны всё делают для того, что «затащить» в Беларусь «якобы нового президента». «Он [альтернативный президент] обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест», — заявил он.

Кроме этого, считает Лукашенко, одновременно с этим идет активизация протестных настроений и бандитизма в обществе.

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Александр Лукашенко недвусмысленно намекнул, что Светлану Тихановскую (хоть он и не назвал ее имя) поддерживает Запад и НАТО.
 
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