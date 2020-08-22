Международная ассоциация разработчиков игр написала письмо Лукашенко и администрации ПВТ

Источник материала: Tut.by

Международная ассоциация разработчиков игр написала открытое письмо, в котором выступила в защиту белорусских граждан и разработчиков. Приводим его с некоторыми сокращениями.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Kari Shea / Unsplash

«Народ Беларуси выходит на улицы за свое право на свободные и прозрачные выборы и в поддержку своих основных прав человека. Мирно протестующие граждане были встречены насилием, арестами и пытками. Как глобальная организация с членами по всему миру, мы поддерживаем народ Беларуси за освобождение всех политических заключенных и прозрачные выборы, — говорится в заявлении . — Видеоигры — это средство инноваций, творчества, технологий и самовыражения. Разработчики игр не могут процветать без свободы самовыражения. Душераздирающе осознавать, что разработчики и другие граждане были жестоко избиты и арестованы за их мирные протесты. Прекращение доступа к Интернету не только заглушает голоса людей, но и наносит ущерб средствам к существованию разработчиков, которые полагаются на него.

Граждане Беларуси должны своими голосами определять будущее своей страны. Мы здесь, в Международной ассоциации разработчиков игр, поддерживаем их и тех, кто борется за то, чтобы их голоса были услышаны».

После этого представители ассоциации обращаются к Александру Лукашенко и Администрации Парка высоких технологий Республики Беларусь с требованием остановить применение насилия против мирных протестующих и освободить всех политических заключенных, среди которых есть также «разработчики игр и иные специалисты индустрии, ставших объектами пыток и беспрецедентной жестокости со стороны правительственных силовых структур».

Среди других требований: расследовать все случаи пыток и жестокости, провести новые, честные и прозрачные выборы (так как это «основа демократии, необходимая для развития экономики страны, включая и индустрию компьютерных игр»). А также — установить, оказывала ли администрация ПВТ давление на резидентов и «расследовать и привлечь виновных в ограничениях доступа к сети интернет, наблюдавшихся в Республике Беларусь в период с 9-го августа; гарантировать, что доступ к сети интернет никогда не будет снова ограничен, так как это существенно для реализации прав человека и гражданина».

В конце авторы обращения подытоживают, что «если эти условия не будут выполнены, то мы будем вынуждены рекомендовать нашим партнерам, через все доступные нам средства и мероприятия, избегать сотрудничества с Республикой Беларусь. Мы организуем помощь всем белорусским компаниям с переездом в другие страны по их выбору. Мы будем рекомендовать всем другим разработчикам и иным IT компаниям избегать инвестиций и сделок с Республикой Беларусь».