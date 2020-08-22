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Басков снова дал огня: от души хлебнул из бутылки водки «Президент», не пристегнувшись в авто
Источник материала: Партизан
В последние дни Беларусь заполонили провластные акции в поддержку Александра Лукашенко. К этим мероприятиям хватает вопросов по части добровольности участия в них. Да и оригинальностью они не блещут.
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В последние дни Беларусь заполонили провластные акции в поддержку Александра Лукашенко. К этим мероприятиям хватает вопросов по части добровольности участия в...
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