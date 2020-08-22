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Сколько наторговала Беларусь с основными странами-партнерами

22.08.2020 14:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Товарооборот Беларуси со всеми десятью важнейшими торговыми партнерами в первом полугодии текущего года ушел в минус.

С Великобританией из-за резкого сокращения потоков нефтепродуктов он упал на 72,1%. По динамике хуже ситуация только в торговле Беларуси с Суданом, пишет zautra.by

В итоге Великобритания, которая в прошлом году входила в тройку важнейших внешнеторговых партнеров Минска, с трудом удержалась в первой десятке. Она заняла девятое место, во втором квартале 2020 года пропустив вперед себя еще и Казахстан.

Главным партнером Беларуси в торговле товарами остается Россия, но товарооборот с ней продолжает снижаться. Если по итогам первого квартала 2020 года темп падения к аналогичному периоду прошлого года составлял 85,5%, то по итогам полугодия уже 78,5%.

США по итогам первого квартала стали единственной страной из первой десятки важнейших партнеров, с которой у Беларуси была положительная динамика товарооборота (+23,1). По итогам полугодия таких стран уже нет.


В целом интенсивность торговых потоков снижается быстрее, чем в начале 2020 года. По итогам первого квартала она была 86,4% к такому же периоду 2020 года, по итогам января-июня — 79,6%. 

Что касается изменений в рейтинге, то по сравнению с первым кварталом в нем не оказалось Турции. Ее место в топ-10 занял Казахстан.  

Среди лидеров по динамике роста товарооборота находятся Бенин (в 8,7 раза), Зимбабве (в 4,4 раза), Фарерские острова (прирост 194,9%), Таджикистан (115,8%) и Азербайджан (102,9%).

Худшая динамика с Суданом, темп роста товарооборота с которым составил 27,2% к первому полугодию 2019 года. Далее следует Великобритания (27,9%). Более чем на половину уменьшились торговые контакты с Сенегалом, Мьянмой, Алжиром и Ливаном.
 
Теги: Минск
 
 
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Товарооборот Беларуси со всеми десятью важнейшими торговыми партнерами в первом полугодии текущего года ушел в минус.
 
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