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Лукашенко рассказал о самом серьезном решении, которое принял впервые за четверть века

22.08.2020 14:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко рассказал о самом серьезном решении, которое принял впервые за четверть века

Белорусский президент Александр Лукашенко приехал в Гродно после посещения Гожского полигона, в пункт постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Там состоялось совещание главы государства с руководством силового блокапишет БЕЛТА.

Белорусский президент с сожалением отметил, что вместо того чтобы уделять внимание экономике и насущным делам государства, ему приходится решать вопрос стабилизации обстановки.

Александр Лукашенко отметил, что впервые за четверть века ему пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска в сторону западной границы.

 

 

Фото БЕЛТА


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Теги: Гродно
 
 
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Белорусский президент Александр Лукашенко приехал в Гродно после посещения Гожского полигона, в пункт постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской...
 
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