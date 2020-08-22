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Лукашенко рассказал о самом серьезном решении, которое принял впервые за четверть века
Источник материала: ОНТ
Белорусский президент Александр Лукашенко приехал в Гродно после посещения Гожского полигона, в пункт постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Там состоялось совещание главы государства с руководством силового блока,
Белорусский президент с сожалением отметил, что вместо того чтобы уделять внимание экономике и насущным делам государства, ему приходится решать вопрос стабилизации обстановки.
Александр Лукашенко отметил, что впервые за четверть века ему пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска в сторону западной границы.
Фото БЕЛТА
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Белорусский президент Александр Лукашенко приехал в Гродно после посещения Гожского полигона, в пункт постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской...
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