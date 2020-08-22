Лукашенко рассказал о самом серьезном решении, которое принял впервые за четверть века

Источник материала: ОНТ

Белорусский президент Александр Лукашенко приехал в Гродно после посещения Гожского полигона, в пункт постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Там состоялось совещание главы государства с руководством силового блока, пишет БЕЛТА.

Белорусский президент с сожалением отметил, что вместо того чтобы уделять внимание экономике и насущным делам государства, ему приходится решать вопрос стабилизации обстановки.

Александр Лукашенко отметил, что впервые за четверть века ему пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска в сторону западной границы.

Фото БЕЛТА





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