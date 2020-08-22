Лукашенко привел армию в полную боевую готовность

Александр Лукашенко признался, что из-за сложившейся ситуации на западных рубежах привел основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебросил войска на это направление.



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Как отмечает его пресс-служба, Лукашенко констатировал, что вместо того, чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки: «Меня больше всего беспокоит, — к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы».

Он подчеркнул, что впервые за все время правления пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.