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Владимир Цеслер покинул Беларусь
22.08.2020 15:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
«Надеюсь, что очень скоро смогу вернуться. Я и дальше буду работать для Беларуси», — заявил художник и дизайнер Владимир Цеслер.
21 августа известный художник и дизайнер Владимир Цеслер уехал из Беларуси. Как он сообщил
— Можно сказать, что решение приняли мои друзья, — пояснил Владимир Цеслер. — Как только я опубликовал свой пост со свастикой (как сравнение действий сегодняшней власти с действиями преступного нацистского режима), мне сказали, что нужно переждать. Конкретных угроз от конкретных людей не было, но мне сказали: «Ты что, хочешь, чтобы тебя закатали в асфальт?» Друзья предложили помощь и, можно сказать, перевезли меня. Я в безопасности. Буду и дальше работать для Беларуси, обязательно. И надеюсь, скоро вернусь домой.
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«Надеюсь, что очень скоро смогу вернуться. Я и дальше буду работать для Беларуси», — заявил художник и дизайнер Владимир Цеслер.
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