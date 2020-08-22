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Владимир Цеслер покинул Беларусь

22.08.2020 15:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Надеюсь, что очень скоро смогу вернуться. Я и дальше буду работать для Беларуси», — заявил художник и дизайнер Владимир Цеслер.

21 августа известный художник и дизайнер Владимир Цеслер уехал из Беларуси. Как он сообщил TUT.BY, сейчас он в безопасности, ему ничего не угрожает. Цеслер остается в составе Координационного совета оппозиции.

— Можно сказать, что решение приняли мои друзья, — пояснил Владимир Цеслер. — Как только я опубликовал свой пост со свастикой (как сравнение действий сегодняшней власти с действиями преступного нацистского режима), мне сказали, что нужно переждать. Конкретных угроз от конкретных людей не было, но мне сказали: «Ты что, хочешь, чтобы тебя закатали в асфальт?» Друзья предложили помощь и, можно сказать, перевезли меня. Я в безопасности. Буду и дальше работать для Беларуси, обязательно. И надеюсь, скоро вернусь домой.

 
 
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«Надеюсь, что очень скоро смогу вернуться. Я и дальше буду работать для Беларуси», — заявил художник и дизайнер Владимир Цеслер.
 
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