Лукашенко поручил силовикам за субботу и воскресенье выявить всех подстрекателей в Гродненской области

Источник материала: Onliner

Выступая на митинге в Гродно, Александр Лукашенко заявил, что поручил силовикам навести порядок в Гродненской области: если надо, закрыть бастующие предприятия, а также выявить всех подстрекателей.

— Некоторые обнаглели до того, что, если несчастный мент приехал отремонтировать государственную машину, команда из Польши… у нас есть все эти телефонные разговоры… «Давить ментов!» Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите их.

Также Лукашенко поручил выявить всех подстрекателей и обеспечить порядок в Гродно и других городах региона.

Перед военными и пограничниками поставлена задача отслеживать передвижения войск НАТО и усилить контроль на границе.

— Проверять каждого человека. Ни один боевик, ни один провокатор, ни один патрон не должен попасть на нашу территорию!

Также он призвал представителей различных конфессий не вмешиваться в вопросы политики.

— Остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться. Церкви, костелы — не для политики.

Высказался он и об избиениях людей ОМОНом на улицах. По словам Лукашенко, 60% фотографий побоев из интернета — это фейк. А 5-летняя гродненская девочка попала в ДТП, а не пострадала во время разгона протестов в городе.