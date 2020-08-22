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Лукашенко поручил силовикам за субботу и воскресенье выявить всех подстрекателей в Гродненской области

22.08.2020 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Выступая на митинге в Гродно, Александр Лукашенко заявил, что поручил силовикам навести порядок в Гродненской области: если надо, закрыть бастующие предприятия, а также выявить всех подстрекателей.

— Некоторые обнаглели до того, что, если несчастный мент приехал отремонтировать государственную машину, команда из Польши… у нас есть все эти телефонные разговоры… «Давить ментов!» Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите их.

Также Лукашенко поручил выявить всех подстрекателей и обеспечить порядок в Гродно и других городах региона.

Перед военными и пограничниками поставлена задача отслеживать передвижения войск НАТО и усилить контроль на границе.

— Проверять каждого человека. Ни один боевик, ни один провокатор, ни один патрон не должен попасть на нашу территорию!

Также он призвал представителей различных конфессий не вмешиваться в вопросы политики.

— Остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться. Церкви, костелы — не для политики.

Высказался он и об избиениях людей ОМОНом на улицах. По словам Лукашенко, 60% фотографий побоев из интернета — это фейк. А 5-летняя гродненская девочка попала в ДТП, а не пострадала во время разгона протестов в городе.

 
Теги: Гродно
 
 
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Выступая на митинге в Гродно, Александр Лукашенко заявил, что поручил силовикам навести порядок в Гродненской области: если надо, закрыть бастующие предприятия, а...
 
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