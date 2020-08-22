Ким Е Чжон Ким Чен Ын поделился властью с сестрой

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sputnik.by Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал часть своих обязанностей помощникам, в том числе – своей сестре Ким Е Чжон, об этом сообщило Национальное агентство разведки Южной Кореи, пишет





Младшая сестра Ким Е Чжон, которая занимает пост первого заместителя заведующего организационно-инструкторским отделом ЦК Трудовой партии Кореи, по данным разведки, теперь отвечает за отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном и фактически является вторым лицом в руководстве страны. В то же время она все же не названа преемником Ким Чен Ына.





Два других высокопоставленных чиновника будут курировать вопросы управления экономикой, еще двое военных – частично сферу обороны, которой ранее занимался Ким Чен Ын.





Как сообщают северокорейские СМИ, об изменениях стало известно после пленума ЦК Трудовой партии Кореи, где Ким Чен Ын сообщил о том, что страна "столкнулась с рядом неожиданных и неизбежных трудностей" и происходит "значительная задержка в осуществлении целей по улучшению уровня жизни народа".





Напомним, что весной в ряде азиатских и американских СМИ появилась информация о проблемах со здоровьем лидера КНДР и даже о его смерти. Тем не менее, после трехнедельного перерыва Ким Чен Ын появился на публике. За время его отсутствия выдвигались разные предположения насчет кандидатуры, которая может занять пост главы государства. Наиболее вероятными сменщиками Ким Чен Ына назывались его сестра Ким Е Чжон и бывший руководитель вооруженных сил Чхве Рён Хэ.

Кто такая сестра Ким Чен Ына

Ким Е Чжон родилась 26 сентября 1987 года в Пхеньяне. Четыре года вместе с Ким Чен Ыном училась в Швейцарии, а затем окончила Военный университет им. Ким Ир Сена. В январе 2015 года она вышла замуж за Чой Сонга — сына правительственного чиновника.





В послужном списке Ким Е Чжон – работа в Комиссии по национальной обороне в качестве менеджера по туризму. Она руководит отделом пропаганды и агитации ЦК ТПК. Избиралась депутатом Верховного народного собрания. По данным экспертов, младшая сестра Ким Чен Ына занимается пиаром лидера КНДР, а также организацией всех самых важных мероприятий в Северной Корее с его участием.



