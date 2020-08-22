Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Болезни неизбежны, это нормально": Комаровский об адаптации к детскому саду

По его словам, многие родители дошкольников часто сталкиваются с непростым выбором: вести ли в сад ребенка, когда у него относительно невысокая температура и/или есть сопли? Как отмечает доктор Комаровский, по этому поводу есть два диаметрально противоположных подхода к проблеме.

"Это та ситуация, где советская педиатрия вступает в очень жесткое противоречие с педиатрией цивилизованной. По нашим санитарно-гигиеническим нормам в детский сад может идти абсолютно здоровый ребенок. Есть сопли — в детский сад идти нельзя", — рассуждает он.

И сразу добавляет, что по закону все четко, придраться здесь невозможно, потому что сопли скорее всего означают наличие вируса, и такой ребенок потенциально может заразить других детей. И это факт. Но также стоит вспомнить, зачем вообще нужны детские сады.

"Детские сады существуют для того, чтобы родители могли ходить на работу, а в это время за ребенком был присмотр. Но ведь дети болеют 6-8 раз в год, и это абсолютно нормально с точки зрения педиатрии. Как все должно решаться? Если ребенка правильно от ОРВИ лечить, то вирусные инфекции никакой опасности не представляют. Мы заинтересованы в том, чтобы дети с соплями ходили в детский сад, и там же получали помощь. Но все это должно быть решено на государственном уровне. В цивилизованных странах детей с соплями берут в детский сад, а родители идут в это время зарабатывать на качественную медицину", — считает Комаровский.

При этом он обращает внимание, что принципиальное значение играет то, какие условия созданы в детском саду. Если там чисто, прохладно, влажно, часто проветривают, много гуляют и не заставляют детей есть, то какой вред от детей с соплями?

"Почему ветрянка — повод устроить карантин в детском саду? Логика говорит, давайте переболеем сейчас, чтобы потом не устраивать проблемы в школе", — говорит доктор.

Фрагмент выступления известного телеведущего, врача-педиатра Евгения Комаровского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также: