«Хорошего ответа нет». Финансовый аналитик о том, надо ли забирать банковские вклады

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб на своей странице в социальной сети попытался ответить на часто задаваемый френдами вопрос: надо ли забирать банковские вклады.



Фото со страницы Вадима Иосуба в соцсети

По его словам, в последние дни ему часто задают вопрос: пора ли забирать вклады, в первую очередь, валютные.

«Я мог бы отделаться фирменным "Поздно". Самое страшное, что это правда. Режим загнал вкладчиков в цугцванг. Если вклады оставить в банке, нет гарантий их сохранности, незаморозки и т.д. Если дружной толпой ломануться за вкладами, банки смогут их выдать первым 10-15-20% добежавших, и банковская система гарантировано ляжет. Остальные не получат ничего. Сколько уже добежало, и как близка система к коллапсу, оперативных данных нет», — написал эксперт.

Он признался, что не видит хорошего, правильного ответа на этот вопрос.

«Глобальный выход — уход режима, и открытие доступа к мировой ликвидности. В противном случае хороших ходов я не вижу», — резюмировал экономист.

Ранее сообщалось, что вторую неделю подряд все пять иностранных валют, за динамикой которых еженедельно следят Naviny.by, добавляют в весе .

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