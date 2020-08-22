ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Хорошего ответа нет». Финансовый аналитик о том, надо ли забирать банковские вклады

22.08.2020 15:07 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб на своей странице в социальной сети попытался ответить на часто задаваемый френдами вопрос: надо ли забирать банковские вклады.

«Хорошего ответа нет». Финансовый аналитик о том, надо ли забирать банковские вклады
Фото со страницы Вадима Иосуба в соцсети

По его словам, в последние дни ему часто задают вопрос: пора ли забирать вклады, в первую очередь, валютные.

«Я мог бы отделаться фирменным "Поздно". Самое страшное, что это правда. Режим загнал вкладчиков в цугцванг. Если вклады оставить в банке, нет гарантий их сохранности, незаморозки и т.д. Если дружной толпой ломануться за вкладами, банки смогут их выдать первым 10-15-20% добежавших, и банковская система гарантировано ляжет. Остальные не получат ничего. Сколько уже добежало, и как близка система к коллапсу, оперативных данных нет», — написал эксперт.

Он признался, что не видит хорошего, правильного ответа на этот вопрос.

«Глобальный выход — уход режима, и открытие доступа к мировой ликвидности. В противном случае хороших ходов я не вижу», — резюмировал экономист.

Ранее сообщалось, что вторую неделю подряд все пять иностранных валют, за динамикой которых еженедельно следят Naviny.by, добавляют в весе.

Читайте дальше:

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб на своей странице в социальной сети попытался ответить на часто задаваемый френдами вопрос: надо ли забирать банковские...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Болезни неизбежны, это нормально": Комаровский об адаптации к детскому саду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика