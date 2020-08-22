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Бывший президент: 60% кадров с травмами – это постановка. А эти фото он видел?
Источник материала: KYKY>
КГБ допрашивает бастующих шахтеров, СК вызывает на допросы членов Координационного совета – силовые ведомства занимаются всем, чем угодно, кроме разбирательства того ада, который пережили беларусы во время протестов.
Впрочем, а чему мы удивляемся? Бывший президет как бы намекает, что ничего страшного не произошло. Более того, сегодня он заявил, что большая часть фото с травмами людей – постановочные кадры
«В интернете кто сидит? 60% показывали синяки. 60% постановочные кадры! Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей», – сказал человек, который почему-то все еще считает себя чьим-то лидером.
Мы воздерживаемся от комментариев, чтобы еще раз показать вам часть «постановочных кадров» с протестов и больниц.
Фото обложки: TUT.by
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КГБ допрашивает бастующих шахтеров, СК вызывает на допросы членов Координационного совета – силовые ведомства занимаются всем, чем угодно, кроме разбирательства...
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