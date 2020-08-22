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Медвежонок застрял в форточке жилого дома в России – видео
22.08.2020 16:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Маленький хищник был замечен в жилом доме, однако как он туда попал - неизвестно. На кадрах видно, что животное стоит на верхней перекладине оконной рамы и боится спуститься вниз.
На помощь медвежонку пришли спасатели и жители дома, которые принесли сетку и помогли косолапому спуститься с оконной рамы, а потом выманили его на улицу через входную дверь. Сообщается, что животное убежало в неизвестном направлении. В результате инцидента никто не пострадал.
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