Медвежонок застрял в форточке жилого дома в России – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Маленький хищник был замечен в жилом доме, однако как он туда попал - неизвестно. На кадрах видно, что животное стоит на верхней перекладине оконной рамы и боится спуститься вниз.

На помощь медвежонку пришли спасатели и жители дома, которые принесли сетку и помогли косолапому спуститься с оконной рамы, а потом выманили его на улицу через входную дверь. Сообщается, что животное убежало в неизвестном направлении. В результате инцидента никто не пострадал.