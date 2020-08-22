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Медвежонок застрял в форточке жилого дома в России – видео

22.08.2020 16:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Маленький хищник был замечен в жилом доме, однако как он туда попал - неизвестно. На кадрах видно, что животное стоит на верхней перекладине оконной рамы и боится спуститься вниз.

На помощь медвежонку пришли спасатели и жители дома, которые принесли сетку и помогли косолапому спуститься с оконной рамы, а потом выманили его на улицу через входную дверь. Сообщается, что животное убежало в неизвестном направлении. В результате инцидента никто не пострадал.

 
 
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Настоящий переполох устроил медвежонок в подъезде жилого дома города Дальнегорска, когда попытался выбраться на волю через приоткрытую форточку. Как это было,...
 
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