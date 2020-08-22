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Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко, выступая на митинге в Гродно, поручил с 24 августа закрыть предприятия, на которых начались забастовки.
По его словам, власти потом разберутся, кого туда пригласить на работу.
На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, говорилось об остановке производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все организации реального сектора экономики работают в штатном режиме, пишет
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Александр Лукашенко, выступая на митинге в Гродно, поручил с 24 августа закрыть предприятия, на которых начались забастовки.
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