В Глубоком уволилась идеолог райисполкома после поручения «массировано отработать фильм Nexta: дизлайки, жалобы»

Девушка рассказала TUT.BY, что подала заявление 10 августа, на следующий день после выборов.

Начальство отправило ее в отпуск за свой счет на 10 дней — в надежде, что молодой специалист «одумается». Но Марина «одуматься» не смогла и ушла: «Сделала это по велению совести. Не смогла бы работать там, где от меня ожидали, что я буду обманывать людей».

В районной идеологии Марина Соколовская отработала 5 месяцев.

Во время последнего дня досрочного голосования, 8 августа, Марина находилась дома, но ее все равно беспокоили с работы по вопросам выборов.

«Мне позвонила специалист отдела и сообщила: в одном из учреждений культуры, где находится участок для голосования, происходит «беспорядок». «Там в фойе набилось «свядомых», разберитесь с этим!» — велели мне. Я позвонила заведующему этого учреждения культуры, спросила, как обстановка. Мне ответили: «Все хорошо, у нас в фойе сидит молодой человек, независимый наблюдатель. Работе комиссии не препятствует». Перезвонила своей коллеге и сообщила, что на участке все в порядке, независимый наблюдатель никому не мешает. На что услышала: «Речь не идет о том, препятствует он работе комиссии или нет. Просто убирай его оттуда». Я сказала, что никого ниоткуда «убирать» не буду. «А кто будет?» — возмутилась коллега. И разговор на этом завершился. Знаю, что на многих участках в Глубокском районе не вывесили итоговые протоколы и любыми способами старались не пустить независимых наблюдателей», — рассказывает Марина.

Вечером 8 августа ей сообщили, что она должна быть на работе и 9 августа.

«На вопрос: «Что я там буду делать?» мне ответили: «Работать!».

Марина говорит, что день 9 августа запомнит надолго.

«Утром села за компьютер, ждала поручений. И оно поступило — из главного управления по идеологической работе облисполкома пришло письмо примерно такого содержания: «На ютуб-канале Nexta размещен такой-то фильм. Просьба массировано его отработать: дизлайки, отрицательные комментарии, жалобы на пост. Отчет о проделанной работе предоставить до такого-то времени». И все взялись за «работу». Даже не посмотрели фильм. Я была в шоке! Тут у меня спрашивают, почему я не «работаю» по этому «заданию». Я сказала, что отказываюсь выполнять это дурацкое поручение. Тогда я услышала о себе много интересного и нового. Мол, ты госслужащая, и пока ты здесь, должна это делать, ты «подставляешь» начальника и всех», — рассказывает Марина.

После этого коллеги уже ей не доверяли.