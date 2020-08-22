Ходорковский: Путин отправил в Беларусь десант пропагандистов

По сведениям российского оппозиционера Михаила Ходорковского, Кремль направил в Беларусь десант пропагандистов, который должен существенно изменить имидж республики.





«Он [Путин] отправил пропагандистов, тех людей, которые обычно профилактируют наши массовые мероприятия. Они начали эту работу на территории Белоруссии», —заявил он в эфире «Эха Москвы» .

Ходорковский заметил, что «восприятие этой информации на Западе происходит через так называемые русские редакции западных СМИ».

«Мы видим, как это восприятие идет. Конечно, что-то там публикуется из белорусских источников. Но в основном обрабатывают в основном русские редакции, потому что специалисты по территории бывшего Советского Союза в основном находились в Москве», — резюмировал бывший глава нефтяной компании «ЮКОС».