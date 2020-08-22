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Ходорковский: Путин отправил в Беларусь десант пропагандистов
Источник материала: Навiны
По сведениям российского оппозиционера Михаила Ходорковского, Кремль направил в Беларусь десант пропагандистов, который должен существенно изменить имидж республики.
«Он [Путин] отправил пропагандистов, тех людей, которые обычно профилактируют наши массовые мероприятия. Они начали эту работу на территории Белоруссии», —заявил он в эфире
Ходорковский заметил, что «восприятие этой информации на Западе происходит через так называемые русские редакции западных СМИ».
«Мы видим, как это восприятие идет. Конечно, что-то там публикуется из белорусских источников. Но в основном обрабатывают в основном русские редакции, потому что специалисты по территории бывшего Советского Союза в основном находились в Москве», — резюмировал бывший глава нефтяной компании «ЮКОС».
Ранее он
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По сведениям российского оппозиционера Михаила Ходорковского, Кремль направил в Беларусь десант пропагандистов, который должен существенно изменить имидж...
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