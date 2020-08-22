Лукашенко: Травят Беларусь, чтобы потом броситься на Россию

Источник материала: АФН

Лукашенко заявил, что травля Беларуси противниками режима есть ни что иное как отработка сценарии для дальнейшего давления на Россию.

"Кто-то в России, я часто это вижу в средствах массовой информации, говорит: "Ах, в Беларуси, ах, в Беларуси…" Не в Беларуси - это у вас, вот здесь, на западной границе, давят, травят. И мы с Путиным сошлись во мнении: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным", - заявил Лукашенко.

"Сегодня нас толкают в пропасть раздора и ненависти. На западной границе неспокойно, бряцают оружием, угрожают, открыто вмешиваются во внутренние дела нашего суверенного государства. Кто-то даже, потирая руки (я это знаю точно), вспоминает про "Усходнiя крэсы", где все белорусское было под запретом и выжигалось каленым железом. Сейчас это наша земля. Земля суверенной Беларуси, где живут в мире и согласии все национальности, формирующие каркас белорусского народа. А свою землю мы должны защищать".