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Юрий Караев и Тадеуш Кондрусевич заявили о готовности милиции и церкви сотрудничать во имя мира в Беларуси

22.08.2020 16:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Юрий Караев и Тадеуш Кондрусевич заявили о готовности милиции и церкви сотрудничать во имя мира в Беларуси

Милиция и церковь готовы работать вместе во имя мира в Беларуси. Насилия быть не должно – в этом сходятся обе стороны.

Действительно, беспорядки привыкли видеть в других странах, но не в Беларуси. Об этом на встрече в пятницу говорили министр внутренних дел Юрий Караев и Митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич. 

Органы правопорядка не допустят посягательств на государственный строй и уклад жизни общества, заявил министр. По его словам, в нападениях на милицию участвовали подготовленные бойцы, поэтому нельзя говорить о мирном характере всех акций. Глава МВД также поднял тему однобокой подачи событий в интернете.

Во время встречи обсуждалась возможность посещения священнослужителями мест лишения свободы. По инициативе МВД формируется межведомственная комиссия, которая проведет собственную проверку условий содержания людей под стражей.

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Милиция и церковь готовы работать вместе во имя мира в Беларуси. Насилия быть не должно – в этом сходятся обе стороны. Действительно, беспорядки привыкли видеть в...
 
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