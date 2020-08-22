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Митинги в поддержку мира проходят в белорусских городах

22.08.2020 16:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Митинги в поддержку мира проходят в белорусских городах

К митингам в областных центрах сегодня присоединились жители небольших городов – Мосты и Сенно за Беларусь. Географически это ближе к границам страны. Именно из-за такого местоположения: «мир и спокойствие» – это то, что люди здесь готовы защищать в первую очередь.

Накануне митинги прошли по всей стране: Минск, Брест, Жодино, Гомель, Бобруйск. На аллеях Брестской крепости по подсчетам организаторов собрались около 25 тысяч человек. В Орше прошёл красно-зелёный автопробег, почти 2 тысячи человек на центральной площади города высказали свою гражданскую позицию. На разный лад, но мысль о том, что Беларусь должна оставаться благополучной и независимой – звучала накануне в Марьиной Горке, Несвиже, Ивье. 

Такие акции легко объединяют разные поколения – молодежь, люди среднего возраста, пенсионеры все хотят «понятного и предсказуемого будущего». В поддержку спокойствия и единства накануне в Минске зажглись яркие красно-зелёные фасады высоток. Бизнес-центры «Футурис» и «Аякс» окрасились в цвета государственной символики, освещая вечерние улицы – получилось красиво. 


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Теги: Брест, Гомель
 
 
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К митингам в областных центрах сегодня присоединились жители небольших городов – Мосты и Сенно за Беларусь. Географически это ближе к границам страны. Именно...
 
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