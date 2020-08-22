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Лукашенко отвел СМИ и оппозиции время до понедельника

22.08.2020 16:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня сказал СМИ и лидерам оппозиции, что с понедельника власть станет властью.

"Сегодня вокруг страны бродит за границей полдесятка правительств в изгнании. Все хотят прийти, полакомиться на Беларуси, порубить на куски, что-то положить в карман. Я уже говорил: появилась так называемая черная сотня. В центре и здесь уже кое-где стали возникать отдельные центры, пока не возбудила прокуратура уголовное дело. Как только возбудили, половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтус. Мы их вытащим всех", - заявил Лукашенко.

"Вы только подумайте, что они нам предлагают, эти "черносотенцы". Сегодня СМИ - это часть гибридной войны, которая развязана против Беларуси. Все сконцентрировано на СМИ. Начали давить, травить семьи. Начали запугивать детей, госслужащих, военных, журналистов. Это ненормально. Это будет пресекаться самым жестким образом", - пригрозил белорусский правитель.

"Я только что сказал: суббота, воскресенье на раздумье. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью. Но самое страшное, если будет продолжаться давление на людей. Мы выработали алгоритм действий против тех, кто запугивает, против тех, кто травит семьи", - сказал Лукашенко.

 
 
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Лукашенко сегодня сказал СМИ и лидерам оппозиции, что с понедельника власть станет властью.
 
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