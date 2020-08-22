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«С понедельника пусть не обижаются — власть должна быть властью». Лукашенко грозит оппонентам

22.08.2020 16:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко считает, что белорусы устали и «просят спокойной жизни». Об этом он заявил на митинге в Гродно.

«Мы привыкли жить в спокойной, тихой, толерантной стране. И в Минске, и у вас, и в других городах. Люди увидели, что нам подбрасывают головешки. Люди устали, они просят спокойной жизни. И мы должны им эту жизнь предоставить», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он дал команду МВД и КГБ в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области: «Как бы кому-то не нравилось, надо аккуратно (не толпами) выявить всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все их списки. Надо выявить».

Лукашенко заявил, что попытки давления и угрозы в адрес работников различных сфер со стороны противников власти будут жестко пресекаться.

«Я уже говорил: появилась так называемая черная сотня. В центре и здесь уже кое-где стали возникать отдельные центры, пока не возбудила прокуратура уголовное дело. Как только возбудили, половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтус. Мы их вытащим всех», — пообещал он.

Лукашенко подчеркнул, что дает субботу-воскресенье на раздумье, а с понедельника «пусть не обижаются. Власть должна быть властью».

Ранее заявлялось, что, если бы не он, «нас поломали бы, покрошили и выплюнули бы».   

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Александр Лукашенко считает, что белорусы устали и «просят спокойной жизни». Об этом он заявил на митинге в Гродно.
 
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