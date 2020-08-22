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«Найди в себе силы быть человеком». Женская акция против насилия в Минске

22.08.2020 17:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня в Минске проходит женская акция против насилия.

«Найди в себе силы быть человеком». Женская акция против насилия в Минске

Сначала люди собрались у Комаровского рынка. Как передает БелаПАН, к 14:15 здесь в живую цепь выстроились 600-700 женщин. Они держали цветы, бело-красно-белые флаги и плакаты, на которых надписи: «На Окрестина пытки и смерть», «Остановите насилие», «Пенсионеры против беззакония, насилия и лжи», «Пенсионеры за перемены», «Нет фашизму».

«Найди в себе силы быть человеком». Женская акция против насилия в Минске

К акции присоединись некоторые мужчины. Периодически участники скандируют: «Любовь спасет мир!»

Некоторые автомобилиcты сигналили в знак поддержки. Правоохранители рядом замечены не были.

«Найди в себе силы быть человеком». Женская акция против насилия в Минске

Около 15:00 участники протеста двинулись в направлении проспекта Независимости. К этому моменту в акции принимало участие уже несколько тысяч человек. Пройдя вдоль площади Якуба Коласа, они двинулись в сторону площади Победы. На площади Якуба Коласа дежурил микроавтобус с людьми в штатском.

«Найди в себе силы быть человеком». Женская акция против насилия в Минске

«Найди в себе силы быть человеком». Женская акция против насилия в Минске

«Найди в себе силы быть человеком». Женская акция против насилия в Минске

«Найди в себе силы быть человеком». Женская акция против насилия в Минске

Несколько тысяч человек, скандируя «Жыве Беларусь!» и «Уходи!», постепенно дошли до улицы Янки Купалы, где колонна повернула в сторону улицы Немига. Количество участниц акции постепенно начало сокращаться.

С Немиги демонстранты двинулись в сторону улицы Володарского и площади Независимости. К этому времени в акции участвовало 1-1,5 тысячи человек. Проходя мимо СИЗО МВД, люди скандировали «Отпускай!».

Участники акции беспрепятственно дошли до площади Независимости. К 16:30 здесь было 500-700 человек.

 

Фото Яна Авсеюшкина

 
Теги: Минск
 
 
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