«От требований отставки Лукашенко не отказываются». Как бастуют на «Гродно Азоте» и МАЗе?

рассказывают о настроениях и дальнейших планах рабочих «Гродно Азота» и МАЗа. Собеседники «Белсата»о настроениях и дальнейших планах рабочих «Гродно Азота» и МАЗа.





Забастовки на предприятиях вынудили власти страны жестко реагировать на протесты рабочих. Силовики задерживают активистов, мешают встречаться и угрожают увольнениями. Так Минэнерго прислало в свои организации поручения с требованием к руководству, чтобы оно проинформировало своих работников о недопущении нарушение трудовой дисциплины.





В свою очередь активисты профсоюзного движения и представители стачкомов отмечают, что в течение недели забастовки не привели к тому, что требования рабочих выполняются.









«Народ имеет решительные намерения, но все понимают, что забастовки затянулись. Люди рассчитывали, что довольно быстро удастся сбросить этого человека. Но очевидно, что ради этого придется потратить намного больше усилий, чем предполагалось ранее. Люди просто перегруппировываются, думают, какими мерами можно повлиять на ситуацию и изменить ее в свою пользу.





На гродненском «Азоте» большинство поголосовало за то, чтобы уйти на забастовку и люди даже готовы остаться без зарплат. Но мы видим, что ситуация не особенно меняется, к тому же самых активных начинают увольнять, давить, арестовывать. Поэтому нужны другие меры, может более законные способы борьбы. Завод не останавливался, были стачки, но полностью забастовки не было. Пришли к выводу, что необходимы другие меры, так как он очень сильно окопался. А производство опасное и не хочется создавать опасную ситуацию для людей», – рассказал «Белсату» Андрей Ханевич, глава независимых профсоюзов из Гродно.





На ОАО «МАЗ» уволили за забастовку по статье 9 человек. Рабочие пытаются создать стачком

Пока идет работа над стачкомом, «мазовцы» устроили итальянскую забастовку. Многие уходят в отпуск за свой счет или увольняются по собственному желанию.





Член стачкома ОАО «МАЗ», который сейчас создается, Евгений Бахвалов рассказал belsat.eu, что на этой неделе по статье уволили девятерых рабочих, которые хотели начать забастовку и остановить работу цеха.









Рабочие МЗКТ, МАЗ, моторного завода и др. пришли к зданию БТ. 17 августа. Фото: Света Фар / Belsat.eu / Vot-tak.tv





Сейчас коллектив думает, как помочь уволенным и одновременно работает над созданием забастовочного комитета.





«Пока все очень непросто, ведь нам пытаются мешать, – говорит Евгений Бахвалов. – Но «МАЗ» не сдается, мы солидарны с другими предприятиями, на связи со всеми коллективами, поддерживаем друг друга».





По словам Евгения, много рабочих начали увольняться по собственному желанию, другие берут отпуска за свой счет, отказываются работать в полторы смены по 12 часов, выходят только на свою смену.





Кроме, те, кто остается работать, объявили так называемую «итальянскую забастовку».





«План на заводе уже упал, – говорит Евгений. – Обычно мы собираем 30-35 машин за сутки, а сейчас – 20. Руководство здесь ничего не может сделать. Люди отвечают начальникам, что работают согласно нормам технологического процесса, выполняют его детально, а если полностью придерживаться техпроцесса, то это требует больше времени, чем обычно. Мы работаем в рамках техники безопасности, а это еще больше времени занимает».





Член будущего стачкома говорит, что у него нет данных, поддерживает ли весь МАЗ забастовку.





«Такой опрос мог бы сделать профсоюз, если бы он был у нас нормальный, независимый, – замечает Евгений Бахвалов. – Но, зная настроения людей, я думаю, что многие будут за забастовку, половина – так точно. Даже среди ИТР, начальников многие поддерживают эту идею».





По словам нашего собеседника, в течение последних дней группа рабочих без выходных, только с коротким перерывом на сон работает над созданием стачкома по закону. «Мазовцы» видят, как задерживают членов других стачкомов, находят, что им предъявить, поэтому стараются сделать все полностью в рамках закона.





13 августа в Беларуси начались беспрецедентные для страны масштабные забастовки рабочих. Одним из первых встал символ белорусской промышленности, БелАЗ, позже к забастовке присоединились «Гродно Азот», «Белмедпрепараты» и «Белкард». 14 августа на «Гродно Азоте» продолжилась забастовка, фактически вышли все работники. Также бастовал Минский тракторный завод, Новополоцкий«Нафтан» и Белорусский металлургический завод в Жлобине, Бобруйская «Белшина». Основное требование рабочих – отставка действующего главы государства и признание новым президентом Светланы Тихановской.



