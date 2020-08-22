Лукашенко призвал местные власти обеспечить порядок в городах Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главная забота государства – люди. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на митинге в Гродно, передает «МИР 14».

Мероприятие в поддержку действующего президента прошло в самом центре города. Неожиданно пришло очень много людей. Во время выступления президента на площади собралось более 20 тысяч человек. Александр Лукашенко подчеркнул важность возвращения белорусам спокойной жизни. Кроме того, на площади президент представил нового губернатора Гродненской области. Им стал Владимир Караник, который до этого руководил Минздравом и хорошо знаком всем жителям страны. Главное поручение главы государства местным властям – обеспечить порядок в городах и на улицах.

«Я уже говорил: появилась так называемая черная сотня. В центре и здесь уже кое-где стали возникать отдельные центры, пока не возбудила прокуратура уголовное дело. Как только возбудили, половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтус. Мы их вытащим всех», – заявил президент.

Александр Лукашенко также призвал представителей различных религиозных конфессий не вмешиваться в вопросы политики. «Церкви, костелы не для политики», – подчеркнул белорусский лидер.