ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лето – все? Прогноз погоды на 23 августа

22.08.2020 18:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лето – все? Прогноз погоды на 23 августа

Как это ни печально, но лето подходит к своему завершению и всё заметнее будет ощущаться приближение осени. Вот и в предстоящие дни будет преобладать неустойчивая погода. Преимущественно облачно, ветрено, дождливо. Не забываем зонт. 

Завтра, 23 августа, погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Скандинавским полуостровом. Медленно смещаясь с запада на восток, они принесут неустойчивую влажную воздушную массу с юга Балтийского моря. В результате, будет много облаков, пройдут грозовые дожди. 

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Днем в отдельных районах будут сильные дожди. Влажность до 80 процентов. Ночью и утром слабый туман. Видимость до километра. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый.

В 8 утра температура воздуха составит от +14°C по востоку до +20°C по юго-западу, в низких местах до +7°C. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки +20°C…+25°C. К вечеру температура немного понизится – от +18°C в северных районах до +22°C в западных. 

В начале следующей недели ожидается неустойчивая с осадками погода. Атмосферными процессами будет управлять обширный атлантический циклон с центром над севером Европы. Будет облачно с небольшими прояснениями. Во многих районах пройдут дожди различной интенсивности. В ночные и утренние часы будут сгущаться не продолжительные туманы. Видимость до 500 метров. Температура воздуха в ночные часы в основном от +9°C по северу до +17°C по юго-западу, максимальная температура днем +18°C…+25°C, по юго-востоку на пару градусов теплее. По предварительному прогнозу, до конца лета сохранится умеренно-теплая с дождями погода. Средняя температура около нормы.   

 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как это ни печально, но лето подходит к своему завершению и всё заметнее будет ощущаться приближение осени. Вот и в предстоящие дни будет преобладать неустойчивая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Концерн "Калашников" представил новый автомат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика