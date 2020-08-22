Лето – все? Прогноз погоды на 23 августа

Источник материала: ОНТ

Как это ни печально, но лето подходит к своему завершению и всё заметнее будет ощущаться приближение осени. Вот и в предстоящие дни будет преобладать неустойчивая погода. Преимущественно облачно, ветрено, дождливо. Не забываем зонт.

Завтра, 23 августа, погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Скандинавским полуостровом. Медленно смещаясь с запада на восток, они принесут неустойчивую влажную воздушную массу с юга Балтийского моря. В результате, будет много облаков, пройдут грозовые дожди.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Днем в отдельных районах будут сильные дожди. Влажность до 80 процентов. Ночью и утром слабый туман. Видимость до километра. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый.

В 8 утра температура воздуха составит от +14°C по востоку до +20°C по юго-западу, в низких местах до +7°C. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки +20°C…+25°C. К вечеру температура немного понизится – от +18°C в северных районах до +22°C в западных.

В начале следующей недели ожидается неустойчивая с осадками погода. Атмосферными процессами будет управлять обширный атлантический циклон с центром над севером Европы. Будет облачно с небольшими прояснениями. Во многих районах пройдут дожди различной интенсивности. В ночные и утренние часы будут сгущаться не продолжительные туманы. Видимость до 500 метров. Температура воздуха в ночные часы в основном от +9°C по северу до +17°C по юго-западу, максимальная температура днем +18°C…+25°C, по юго-востоку на пару градусов теплее. По предварительному прогнозу, до конца лета сохранится умеренно-теплая с дождями погода. Средняя температура около нормы.

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