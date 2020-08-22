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Александр Лукашенко: «Предприятие не работает – с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусы ни при каких обстоятельствах не должны отдать свою страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, 22 августа там собрались те, кто поддерживает и выступает за то, чтобы вопреки желанию протестных сил Беларусь продолжала быть привычно мирной и единой.
На митинг неожиданно пришло очень много людей. На площади собралось более 20 тысяч человек! Александр Лукашенко еще раз напомнил, что в стабильной работе должны быть заинтересованы прежде всего сами белорусы – это их зарплата. Но вместе с тем упрашивать государство никого не будет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь, как и по всей стране, есть частные предприятия, которые подталкивают людей к забастовкам, чтобы занять места государственных предприятий.
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Александр Лукашенко: «Предприятие не работает – с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут»
Новости Беларуси. Белорусы ни при каких обстоятельствах не должны отдать свою страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент во...
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