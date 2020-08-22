ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко: «Предприятие не работает – с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут»

22.08.2020 18:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусы ни при каких обстоятельствах не должны отдать свою страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Об этом заявил Президент во время выступления на митинге в Гродно.

Напомним, 22 августа там собрались те, кто поддерживает и выступает за то, чтобы вопреки желанию протестных сил Беларусь продолжала быть привычно мирной и единой.  

Александр Лукашенко: «Предприятие не работает – с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут»

На митинг неожиданно пришло очень много людей. На площади собралось более 20 тысяч человек! Александр Лукашенко еще раз напомнил, что в стабильной работе должны быть заинтересованы прежде всего сами белорусы – это их зарплата. Но вместе с тем упрашивать государство никого не будет.  

Александр Лукашенко: «Предприятие не работает – с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Зачем своими руками сегодня ломать то, что мы создавали десятилетиями?! Мы не должны никому это позволить. Мы должны спокойно жить и развиваться. И я прошу губернатора, председателей исполкомов: если кто-то не хочет работать – не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает – с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие.

Здесь, как и по всей стране, есть частные предприятия, которые подталкивают людей к забастовкам, чтобы занять места государственных предприятий.  

Читайте также:

Александр Лукашенко: каково мне было, когда я один пошёл против всего мира и убеждал вас: не надо изоляции!

Как жители Гродно восприняли новость о том, что Владимир Караник станет губернатором области?

Александр Лукашенко: особенность ситуации состоит в том, что подключён внешний фактор. Но власть у нас на месте

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Новости, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусы ни при каких обстоятельствах не должны отдать свою страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Об этом заявил Президент во...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: затравят нас, возьмутся за Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика