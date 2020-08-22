Лукашенко: затравят нас, возьмутся за Россию

Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин солидарен с ним в оценке настоящей цели протестующих в Беларуси.



Фото из архива пресс-службы президента РФ

Отвечая на вопрос российского телеканала, передает пресс-служба Лукашенко, он отметил, что оппоненты власти на Беларуси отрабатывают сценарии для дальнейшего давления на Россию.

«Кто-то в России (я часто это вижу в средствах массовой информации) говорит: "Ах, в Беларуси, ах, в Беларуси…" Не в Беларуси — это у вас, вот здесь, на западной границе, давят, травят».

Он подчеркнул, что «мы с Путиным сошлись во мнении: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным».

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