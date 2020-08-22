Романчук: Ажиотаж вокруг обменных пунктов – это прямое следствие острейшего кризиса недоверия к белорусской власти

Прогнозировать динамику текущих протестных явлений сложнее, чем движение быстрых циклонов и антициклонов. О состоянии стабильности говорить рано, так как ряды недовольных пополняются за счет тех, кто «тихо следит за повесткой дня».





С осени к гуманитарным и политическим требованиям начнут прибавляться экономические и социальные, поскольку ни бюджет, ни финансовое состояние предприятий, ни имеющиеся резервы не позволят сохранять ситуацию даже на том уровне, который был на начало августа этого года.





Ажиотаж вокруг обменных пунктов – это прямое следствие острейшего кризиса недоверия к белорусской власти. Люди видят, как лживо, неадекватно, высокомерно и грубо поступило государство с их голосами. По плану руководителей страны руками членов избирательных комиссия урны для голосования превратилась в мусорные.





Теперь беларусы будут минимизировать свои контакты с государством. Избавляться от BYN-рублей – первое, что пришло в голову многих. Первые восемь месяцев власти из кожи лезли вон, чтобы задобрить работников, чтобы создать иллюзию стабильности. Жили в долг, проедали сбережения и резервы, инвестировали в старьё, направляли деньги «ходячим трупам» в лице добитых государственных предприятий.





А в это время валютная выручка обвалилась, переводы из-за рубежа высохли. Многие коммерческие организации, в том числе из благоприятных, льготных зон начали сворачивать бизнес и готовится к переезду в другие страны. Сегодня для удержания и привлечения талантливых, творческих, предприимчивых, успешных людей мало налоговых льгот. Им нужно создать условия, в которых они в полной мере чувствуют себя свободными, понимают, что к ним относятся с уважением, видят, что ценится чувство собственного достоинства и права человеком зваться. В Беларуси сегодня этого нет. Власть положила таких людей мордой в асфальт, наступила тяжёлым сапогом на голову, наградила градом дубинок по всему телу, а потом спрашивает: «Ну как вам наш инвестиционный, деловой климат?»





Генералы, которые дают жуткие, зверские приказы жэстачаше поступать с гражданами страны, не понимают, что такое упущенная выгода от бегства из страны нематериальных активов. Их этому не учили. Во всей власти нет ни одного человека, который бы осмелился представить Лукашенко научную оценку военного, полицейского контроля над обществом и бизнесом. Поэтому модель Совок/Госплан обречена. Страна без воли не прирастает талантами и трудягами. Страна без воли зарастает тиной. Поэтому нечего удивляться, что люди будут спасать свои кровные сбережения из-под контроля Левиафана.