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Дмитриев: «Сколько еще вертикаль сможет работать на пределе?»
Источник материала: Партизан
Экс-кандидат в президенты отмечает, что при все при этом, есть вопрос.
1. Началась травля стачкомов и запугивание других рабочих, чтобы не присоединялись.
2. По всем городам снова усиления милиции и угрозы в адрес мирных демонстрантов. Людей вызывают повестками. При том, что акции самого Лукашенко явно несанкционированы.
3. Заблокированы десятки новостных и политических сайтов. В том числе сайт «Говори правду».
4. Людей массово сгоняют на провластные митинги.
5. Открыто уголовное дело против «Координационного совета».
6. Награждены, премированы те, кто участвовал в разгонах и в подавлении мирных акций 9-10.08.
7. Сам Лукашенко изо всех пытается показать Кремлю, что он тут защищает от Запада и национализма «русский мир» и показать угрозу внешней агрессии. Это игра с огнем.
«Ожидаемо? Более чем. Вчера он заявил, что за выходные все решится. Расчет на страх и усталость.
Но есть вопрос. Если протесты сходят на нет, зачем так спешить?
Дело в том, что ресурсов явно не хватает. Затяжной протест выматывает силовиков и директорский корпус. Сам же протест явно не идет на спад. Он меняется, отступая перед явными угрозами и находя новые формы действий и солидарности.
Тактика, которую мы видим. Рабочие дни – поддержание активности. Выходные – демонстрация массовости.
Отсутствие диалога и поиска консенсуса создает ситуацию неопределенности. Поэтому люди начали скупать валюту, забирать депозиты, а это еще больше ослабляет систему.
Сколько еще вертикаль сможет работать на пределе? Неделю, две? Неизвестно и самому Лук енко. Кремль явно не спешит с любой другой помощью, кроме моральной. Запад ощетинился.
Завтра важный день. Он либо даст протестам еще неделю, либо положит всему конец. Будьте осторожны, возможны провокации. Берегите себя. До встречи».
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Экс-кандидат в президенты отмечает, что при все при этом, есть вопрос.
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