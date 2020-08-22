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Офигеть, 2,67! . Что происходит у обменников

22.08.2020 19:51 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«Белагропромбанк»: 10 долларов, евро – нет

Первым пунктом стало отделение одного из самых крупных белорусских банков в одном из гипермаркетов столицы. В нем евро стоит 3,09, доллар – 2,61.

Очередь была небольшой, и быстро двигалась. Причина стала ясна так же оперативно: «Есть десять долларов, евро нет», – ответила журналисту кассир.

«А есть надежда, что кто-нибудь принесет серьезную сумму, а не 10–20 долларов на еду?» – интересуется девушка в соседнем окошке.


Фото: Myfin.by

«А я откуда знаю? Ждите, люди периодически сдают», – устало отвечает кассир, которую, очевидно, сегодня уже не раз об этом спрашивали.

По ее словам, иностранные наличные деньги с утра в отделении были. Но недолго.

«Сейчас мы продаем только то, что нам сдают. Деньги были – но весь лимит, что выделили из головного офиса, мы продали максимум за час», – ответила кассир.

 
 
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