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Офигеть, 2,67! . Что происходит у обменников
Источник материала: Myfin
«Белагропромбанк»: 10 долларов, евро – нет
Первым пунктом стало отделение одного из самых крупных белорусских банков в одном из гипермаркетов столицы. В нем евро стоит 3,09, доллар – 2,61.
Очередь была небольшой, и быстро двигалась. Причина стала ясна так же оперативно: «Есть десять долларов, евро нет», – ответила журналисту кассир.
«А есть надежда, что кто-нибудь принесет серьезную сумму, а не 10–20 долларов на еду?» – интересуется девушка в соседнем окошке.
«А я откуда знаю? Ждите, люди периодически сдают», – устало отвечает кассир, которую, очевидно, сегодня уже не раз об этом спрашивали.
По ее словам, иностранные наличные деньги с утра в отделении были. Но недолго.
«Сейчас мы продаем только то, что нам сдают. Деньги были – но весь лимит, что выделили из головного офиса, мы продали максимум за час», – ответила кассир.
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