Офигеть, 2,67! . Что происходит у обменников

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«Белагропромбанк»: 10 долларов, евро – нет



Первым пунктом стало отделение одного из самых крупных белорусских банков в одном из гипермаркетов столицы. В нем евро стоит 3,09, доллар – 2,61.

Очередь была небольшой, и быстро двигалась. Причина стала ясна так же оперативно: «Есть десять долларов, евро нет», – ответила журналисту кассир.

«А есть надежда, что кто-нибудь принесет серьезную сумму, а не 10–20 долларов на еду?» – интересуется девушка в соседнем окошке.



Фото: Myfin.by

«А я откуда знаю? Ждите, люди периодически сдают», – устало отвечает кассир, которую, очевидно, сегодня уже не раз об этом спрашивали.

По ее словам, иностранные наличные деньги с утра в отделении были. Но недолго.

«Сейчас мы продаем только то, что нам сдают. Деньги были – но весь лимит, что выделили из головного офиса, мы продали максимум за час», – ответила кассир.