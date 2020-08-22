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Где мы можем заработать на хлеб? Украинские горняки заявили, что готовы работать в Беларуси

22.08.2020 19:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ответ на заявление народного депутата Украины Михаила Волынца о том, что украинские шахтеры не будут работать вместо бастующих сотрудников «Беларуськалия», появилось открытое письмо рабочих, опровергающее слова депутата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Приводим текст коллективного обращения.  

Где мы можем заработать на хлеб? Украинские горняки заявили, что готовы работать в Беларуси

Михаил Волынец берет на себя смелость говорить от всей многотысячной армии украинских горняков, подписываясь как председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины. Хочется спросить у Михаила Яковлевича: а где был он в ту пору, когда украинское правительство принимало решение о закрытии украинских шахт и об увольнении шахтеров?  

Он говорит о принципиальной позиции по отношению к бастующим белорусам. А где его позиция в ситуации, когда сегодня открыто обсуждается вопрос о закрытии в 2021 году всех украинских шахт и об увольнении 90 тысяч сотрудников отрасли?  

Волынец разбрасывается словами от имени шахтеров. А он подумал о семьях шахтеров и о том, где они могут заработать на хлеб? Выбирая между поездкой в Польшу на клубнику и поездкой в Беларусь на добычу калийных удобрений, мы, естественно, выберем второй вариант, как бы нас не пытались остановить, какими бы репрессиями и неприятностями не угрожали.  

Где мы можем заработать на хлеб? Украинские горняки заявили, что готовы работать в Беларуси

Также горняки отмечают, что активно изучают юридические аспекты возможного выезда на работу в Беларусь.  

Люди в материале: Михаил Волынец

 
 
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Новости Беларуси. В ответ на заявление народного депутата Украины Михаила Волынца о том, что украинские шахтеры не будут работать вместо бастующих сотрудников...
 
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