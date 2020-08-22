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«Мне 85 лет. Я пришла сюда». Что говорят люди на митинге в Гродно?

22.08.2020 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусы ни при каких обстоятельствах не должны отдать свою страну. Об этом заявил Президент во время выступления на митинге в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Там собрались те, кто поддерживает и выступает за то, чтобы вопреки желанию протестных сил, Беларусь продолжала быть мирной и единой.  

«Мне 85 лет. Я пришла сюда». Что говорят люди на митинге в Гродно?

Я – фермер, приехал по собственной инициативе. За страну, за единение, Беларусь у нас прекрасная страна, мы интернациональный народ, друзья. Самая великолепная страна во всех отношениях. Я за страну, за Президента.

«Мне 85 лет. Я пришла сюда». Что говорят люди на митинге в Гродно?

Мне 85 лет. Я пришла сюда, я почти слепая – за Беларусь, за вас, молодых, за вашу жизнь, за ваше счастье.  

«Мне 85 лет. Я пришла сюда». Что говорят люди на митинге в Гродно?

Мы настолько переживаем все. И вот и внук – мы просто вот всей душой болеем. Дай бог здоровья нашему Президенту за то, что такая красота вокруг, за то, что спокойствие. К нам приезжают из Украины наши родственники, к нам приезжают из России. И все просто поражаются, говорят: как маленькая Швейцария. И мы хотим сохранить то, что у нас есть.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Белорусы ни при каких обстоятельствах не должны отдать свою страну. Об этом заявил Президент во время выступления на митинге в Гродно, сообщили в...
 
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