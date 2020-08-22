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Тренеру «Смолевичей» и «Энергетика-БГУ» задали вопрос про футбол и ситуацию в стране
Источник материала: Tut.by
В эти дни в Беларуси проходит 22-й тур чемпионата по футболу в высшей лиге.
Вот как сегодня на него ответил коуч «Смолевичей» Алексей Михайлов и главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский.
Михайлов:
— Я думаю, обстановка мешала всем, ведь позитивного было мало. А когда позитива мало, то и готовиться тяжелее. Но я не скажу, что мы из-за этого проиграли. Мы проиграли чисто по футбольным моментам.
Белявский:
— В команде не было ажиотажа, мы работали в спокойном режиме. Мы футболисты, мы вне политики. И УЕФА, и ФИФА требуют, чтобы спорт и футбол в политику не входили. Потому мы занимаемся своим делом. У нас и так много работы, чтобы еще кого-то учить. Есть люди, которые все это делают.
Матч этих команд закончился
Напомним, что в Беларуси
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