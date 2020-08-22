Тренеру «Смолевичей» и «Энергетика-БГУ» задали вопрос про футбол и ситуацию в стране

Источник материала: Tut.by

В эти дни в Беларуси проходит 22-й тур чемпионата по футболу в высшей лиге. Корреспонденты «Прессбола» на послематчевых пресс-конференциях сейчас задают один вопрос тренерам команд: как ситуация в стране повлияла на подготовку команды к игре?



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вот как сегодня на него ответил коуч «Смолевичей» Алексей Михайлов и главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский.

Михайлов:

— Я думаю, обстановка мешала всем, ведь позитивного было мало. А когда позитива мало, то и готовиться тяжелее. Но я не скажу, что мы из-за этого проиграли. Мы проиграли чисто по футбольным моментам.

Белявский:

— В команде не было ажиотажа, мы работали в спокойном режиме. Мы футболисты, мы вне политики. И УЕФА, и ФИФА требуют, чтобы спорт и футбол в политику не входили. Потому мы занимаемся своим делом. У нас и так много работы, чтобы еще кого-то учить. Есть люди, которые все это делают.

Матч этих команд закончился со счетом 4:1 в пользу «Энергетика-БГУ» . Игры проходят без зрителей.

Напомним, что в Беларуси 14 дней идут акции протеста , который начались 9 августа.