ГАИ проводит «Фильтр» и акцию «Трезвый водитель»

Источник материала: Onliner

22 августа в связи с увеличением транспортных потоков и в целях предупреждения ДТП Госавтоинспекция проводит на дорогах Минщины мероприятие «Фильтр» и профилактическую акцию «Трезвый водитель».

Особое внимание стражи дорог уделят соблюдению скоростных режимов, правил перевозки пассажиров (в особенности детей), выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами, а также пресечению нарушений ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта, говорится в сообщении ведомства. Также будут выявлять транспортные средства с видоизмененными идентификационными номерами.

О водителях с признаками алкогольного опьянения, нетрезвых пешеходах предлагают сообщать в дежурную часть ГАИ по телефонам 229-04-44 или 102.