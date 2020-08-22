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ГАИ проводит «Фильтр» и акцию «Трезвый водитель»

22.08.2020 20:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

22 августа в связи с увеличением транспортных потоков и в целях предупреждения ДТП Госавтоинспекция проводит на дорогах Минщины мероприятие «Фильтр» и профилактическую акцию «Трезвый водитель».

Особое внимание стражи дорог уделят соблюдению скоростных режимов, правил перевозки пассажиров (в особенности детей), выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами, а также пресечению нарушений ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта, говорится в сообщении ведомства. Также будут выявлять транспортные средства с видоизмененными идентификационными номерами.

О водителях с признаками алкогольного опьянения, нетрезвых пешеходах предлагают сообщать в дежурную часть ГАИ по телефонам 229-04-44 или 102.

 
 
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22 августа в связи с увеличением транспортных потоков и в целях предупреждения ДТП Госавтоинспекция проводит на дорогах Минщины мероприятие «Фильтр» и...
 
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